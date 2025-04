Santo Antônio de Posse fortalece parcerias em encontro com a primeira-dama de São Paulo, Cristiane Freitas

Agenda reuniu a equipe técnica do Fundo Social de São Paulo e apresentou os programas estaduais disponíveis para os municípios

Nesta terça-feira (15), no Palácio dos Bandeirantes, a primeira-dama de Santo Antônio de Posse, presidente do Fundo Social de Solidariedade Municipal e Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Silvana Pinck Cortez, participou, ao lado da Coordenadora de Gestão, Cynara Romanini Villalva, de um encontro de trabalho com a primeira-dama e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas. A reunião teve como foco o alinhamento de iniciativas para fortalecer e ampliar o impacto das ações e políticas de desenvolvimento social no município.

“Implementar políticas públicas nos municípios, garantindo mais acesso a oportunidades, capacitação e suporte para quem mais precisa é essencial. O Fundo Social de São Paulo está preparado para encontrar e apoiar as melhores soluções para as demandas da população”, afirma a primeira-dama e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas.

Durante o encontro, foram apresentados os programas estaduais, como as Escolas de Qualificação Profissional, a Praça da Cidadania e as ações de Ajuda Humanitária. Também houve diálogo sobre novas parcerias para fortalecer as iniciativas locais e expandir o acesso da população aos serviços oferecidos.

A reunião reafirmou o compromisso do governo estadual em auxiliar os municípios na execução de iniciativas que fomentem a inclusão produtiva, o desenvolvimento social e a melhoria da qualidade de vida da população.