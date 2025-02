Santo Antônio de Posse realiza hoje o Dia D contra o Aedes aegypti

Neste sábado, 22 de fevereiro, Santo Antônio de Posse está mobilizada no Dia D – Mutirão de Combate ao Aedes, uma ação que faz parte da 8ª Campanha Regional de Combate ao Aedes aegypti, promovida pela emissora EPTV.

Desde as 8h da manhã, os agentes comunitários de saúde estão intensificando as visitas casa a casa, dando prioridade aos imóveis que ainda não haviam sido inspecionados nas ações anteriores. O ponto de partida do mutirão foi o bairro Vila Esperança.

Além das visitas, a população conta com um ponto de informações e vacinação montado na Feira Cultural, evento tradicional que reúne moradores aos sábados. No local, está sendo disponibilizada a vacina contra a febre amarela, além de orientações sobre a prevenção da dengue e outras doenças transmitidas pelo mosquito.

Desde o início das ações no município, em 6 de janeiro, os agentes já visitaram 8.654 imóveis, mas apenas 4.806 dessas visitas foram bem-sucedidas. Durante as inspeções, foram identificados 108 focos de larvas do mosquito.

De acordo com o último balanço da Vigilância Epidemiológica, Santo Antônio de Posse já contabiliza 107 casos confirmados de dengue somente este ano.

A ação deste sábado também conta com a participação das igrejas protestantes do município, que estão engajadas na conscientização dos fiéis e moradores sobre a importância de eliminar criadouros do mosquito e prevenir a doença.

A Secretaria de Saúde reforça a importância da colaboração de toda a população e orienta que, em caso de suspeita da dengue, os moradores procurem uma unidade de saúde o mais rápido possível.

Fotos Rodolfo Lobo