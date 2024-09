Santo Antônio de Posse se prepara para receber novo distrito industrial na SP-340

Um novo distrito industrial em Santo Antônio de Posse está prestes a sair do papel e se tornar realidade em breve no município. Já em fase final de aprovação pela prefeitura, o empreendimento, que deverá ser implantado às margens da Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340), no sentido Campinas, será destinado a empresas do ramo de logística. Nos últimos anos, Posse tem intensificado suas ações e políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da economia com base em um processo de fortalecimento da industrialização para geração de emprego e renda.

A informação foi confirmada pelo prefeito João Leandro Lolli na sexta-feira, dia 20, durante entrevista ao vivo ao canal Rádio Web Posse sertaneja, conduzida pelos apresentadores Ersio Mello Junior e Zé Ribeiro.

“Temos o projeto de uma empresa que vai fazer esse condomínio industrial de logística. A prefeitura já desapropriou uma faixa de 15 metros e estamos também na fase final de aprovação de um projeto para implantação de um trevo, em frente ao posto, dentro das normas legais, onde vai funcionar o novo distrito. Então, esse loteamento industrial será construído do lado direito do posto. Ali, teremos o segundo distrito industrial acontecendo num período muito próximo. A industrialização da Posse é um fato”, ressaltou o prefeito João Leandro Lolli.

Nos últimos quatro anos, o município registrou um acréscimo no número de novas empresas abertas no município. Segundo dados da prefeitura, foram mais de mil empresas, sendo cerca de 480 empresas de médio e pequeno porte e outros 585 MEIs (Microempreendedores Individuais).

João Leandro disse ainda que o município também pretende implantar um distrito industrial na saída da cidade, sentido Amparo, em uma área que fazia parte da Fazenda Pedra Branca. “Ali não tinha escritura, que está para sair agora, e por conta disso a gente vai conseguir implantar ali um loteamento industrial de 44 unidades”, disse. Segundo o prefeito, os lotes deverão ser destinados a empresas de pequeno e médio porte, principalmente as que estão em bairros onde hoje em dia não pode mais haver atividade industrial. “Isso vai facilitar a transição dessas empresas de uma zona residencial para uma área industrial”, concluiu.