Saúde começa aplicar 4ª dose da vacina contra Covid-19 em maiores de 30 anos em 5 de setembro

A Secretaria Municipal de Saúde vai começar a aplicar a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 em adultos maiores de 30 anos de Mogi Guaçu a partir de segunda-feira, 5 de setembro. Estão aptos a receber a imunização todos os indivíduos que receberam a última dose há pelo menos quatro meses. Nesta etapa, o imunizante é o Astrazeneca e a vacinação será feita nas 21 Unidade Básica de Saúde (UBSs) no período das 8h às 10h45 e das 13h às 15h30.

Para receber a imunização, as pessoas devem comparecer ao postinho de saúde e apresentar documento com foto e a carteirinha de vacinação. “As doses de reforço são essenciais para proporcionar o aumento da quantidade de anticorpos no organismo, porque assim reduz a chance de um desfecho mais grave em caso de Covid-19”, destacou a enfermeira da Vigilância Epidemiológica (VE) de Mogi Guaçu, Tathiana Póvoa de Faria, sobre a importância de complementar o esquema vacinal.

De acordo com a VE, cerca de 14 mil munícipes da faixa etária entre 30 e 35 estão aptos para essa fase da vacinação. Até então, apenas os adultos com idade a partir de 35 anos estavam sendo vacinados com a 4ª dose no município. “As pessoas que estão vacinadas com duas doses e mais o reforço e que estão pegando Covid-19 estão tendo sintomas leves”, comentou.

Em Mogi Guaçu, 346.093 cidadãos foram imunizados contra a Covid-19 desde o início da campanha em janeiro de 2021. Deste total, 132.996 pessoas receberam a 1ª dose do imunizante e 124.724 a 2ª dose. A 3ª dose foi aplicada em 70.768 munícipes. Outros 4.099 indivíduos receberam a dose única e 13.506 pessoas já receberam a 4ª dose.

Campanha

A imunização de livre demanda para o público a partir de 12 anos e para crianças na faixa etária entre 5 e 11 anos continua na cidade. Todas as doses, inclusive as de reforço, estão disponíveis.

A Secretaria Municipal de Saúde também está vacinando contra a doença as crianças de 3 e 4 anos com comorbidades, deficiência permanente – física, sensorial ou intelectual, além de indígenas nessa faixa etária. O imunizante CoronaVac está sendo oferecido nas 21 unidades de Saúde da cidade de segunda à sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 15h30.

Campanha de Vacinação contra a Covid-19

– 4ª dose para pessoas a partir de 30 anos

– 5ª dose para pessoas imunossuprimidas a partir de 50 anos

– Livre demanda 1ª, 2ª e 3ª doses em adultos e 1ª e 2ª doses para crianças a partir de 5 anos

– Crianças de 3 e 4 anos com comorbidades, deficiência permanente e indígenas

Horário: Segunda a sexta-feira das 8h às 10h45 e das 13h às 15h30

UBS Centro de Saúde

UBS Zona Sul

USF Hermínio Bueno

USF Eucaliptos

UBS Guaçu Mirim

USF Rosa Cruz

UBS Centro Oeste

UBS Ypê II

USF Ypê Pinheiro

USF Alto dos Ypês

USF Guaçuano

UBS Zona Norte

USF Zaniboni II

UBS Zaniboni I

USF Fantinato

USF Santa Terezinha

USF Santa Cecília

USF Chaparral

USF Suécia

USF Martinho Prado

USF Chácaras Alvorada