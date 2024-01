Saúde confirma mais 7 casos de maculosa em 2023; todos evoluíram para a cura

Crédito: Arquivo PMC

Até o momento, não há confirmações da doença em 2024

A Secretaria de Saúde de Campinas confirmou nesta terça-feira, 23 de janeiro, mais sete casos de febre maculosa brasileira. Todos os pacientes evoluíram para cura. Com isso, até o momento, Campinas registrou, em 2023, 17 confirmações da doença. Desse total, sete pessoas morreram. Não há casos confirmados em 2024.

Entre os sete novos casos, estão quatro mulheres e três homens:

– Criança do sexo masculino, 7 anos. Os sintomas começaram em 26 de agosto de 2023. O provável local de infecção foi a cidade de Avaré (SP).

– Mulher, 46 anos. Os sintomas começaram em 27 de agosto de 2023. O provável local de infecção está em investigação.

– Mulher, 19 anos. Os sintomas começaram em 29 de agosto de 2023. O provável local de infecção foi o Parque Ecológico.

– Criança, sexo masculino, 11 anos. Os sintomas começaram em 10 de setembro de 2023. O provável local de infecção está em investigação.

– Criança, sexo feminino, 9 anos. Os sintomas começaram em 12 de setembro de 2023. O provável local de infecção foi o Recanto dos Dourados.

– Homem, 24 anos. Os sintomas começaram em 26 de setembro de 2023. O provável local de infecção foi no Parque Dom Bosco.

– Criança, sexo feminino. Os sintomas começaram em 4 de outubro de 2023. O provável local de infecção foi uma chácara no bairro San Martin.

“A redução na ocorrência de mortes é resultado de ações de comunicação e educação em saúde, direcionadas tanto à população quanto aos profissionais de saúde. Vale destacar, também, a conscientização dos pacientes com sintomas característicos que frequentaram áreas de risco, instalação de placas informativas, criação de legislação, capacitação de equipes de atendimento e o trabalho contínuo de vigilância”, afirmou a coordenadora da Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ), Marcela do Prado Coelho.

Ações

A Saúde realiza constantes atividades de prevenção, como palestras, ações casa a casa, pesquisas acarológicas, visitas domiciliares a casos suspeitos, vistorias em locais prováveis de infecção, capacitações a profissionais de saúde, intensificação da comunicação de risco, medidas de educação em saúde à comunidade e produção de vídeos educativos para as redes sociais.

Apenas no ano passado foram mais de 130 atividades do gênero, sendo que parte delas foi voltada ao Exército.

A Prefeitura de Campinas também adotou mais medidas de combate à doença. Uma delas foi a mudança do nome do Comitê de Enfrentamento das Arboviroses para Comitê de Prevenção e Controle das Arboviroses e Zoonoses, no ano passado. A medida é importante porque traz a febre maculosa como discussão para dentro do comitê intersetorial que reúne secretarias municipais e autarquias que tomam decisões oportunamente.

Outra providência foi a sanção da lei 16.418, em 2023, que obriga os estabelecimentos, produtores, promotores e organizadores de eventos realizados em locais sujeitos à presença do carrapato-estrela a informar sobre o risco de febre maculosa. Para atender à lei, foi realizada uma capacitação para orientar e esclarecer dúvidas destes profissionais.

Além disso, reforçou todas as ações de comunicação, informação e mobilização contra a febre maculosa nos parques públicos com aumento de placas e distribuição de cartazes para farmácias e centros de saúde nas imediações de áreas consideradas de risco.

Cuidados

A febre maculosa é uma infecção grave, transmitida pelo carrapato-estrela infectado.

Caso a pessoa passe por áreas de vegetação, mato ou pastos, especialmente próximas de cursos hídricos, onde há presença de cavalos e capivaras, deve ficar atenta, por cerca de 15 dias, aos sintomas da doença (febre, dor de cabeça, dor intensa no corpo, mal-estar generalizado, náuseas, vômitos e, em alguns casos, manchas vermelhas pelo corpo).

Ao apresentar um destes sinais, a pessoa deve procurar imediatamente o serviço de saúde e informar que teve contato com o carrapato e/ou esteve com locais de risco, pois os sintomas podem ser confundidos com com outras doenças febris agudas, como dengue e leptospirose.

Mais informações no https://portal.campinas.sp.gov.br/sites/febremaculosa/inicio.