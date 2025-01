INVESTIMENTOS NO MUNICÍPIO PAUTAM CONVERSA DE PAULO SILVA COM DEPUTADO BARROS MUNHOZ

O prefeito Paulo Silva e a vice-prefeita Maria Helena Scudeler de Barros se reuniram com o deputado estadual Barros Munhoz na manhã desta segunda-feira (13), para tratar de investimentos no município. O encontro aconteceu no gabinete do prefeito. Um dos temas abordados por Paulo Silva com o parlamentar foi a pavimentação da Estrada Vicinal MMR-176, conhecida como “Rodovia do Limão”.

Em fevereiro de 2023, Paulo Silva assinou um convênio do Município com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo), no valor aproximado de R$ 12,3 milhões, para a execução da obra. Responsável por intermediar a realização do convênio, Munhoz disse que conversou com o governador Tarcísio de Freitas no final do ano passado e este ratificou um compromisso que já havia assumido com os deputados estaduais, que as obras contempladas na fase 9 do Programa Novas Vicinais, que inclui a Rodovia do Limão, devem ser executadas a partir do primeiro trimestre deste ano. “Espero que isso aconteça, acredito que ele vai honrar o que disse”, comentou o deputado.

Outro tema abordado na reunião são dois recursos, que juntos somam cerca de R$ 4 milhões, para aplicação em pavimentação no Parque das Laranjeiras e na Avenida Rainha. Segundo informações apresentadas por Munhoz, os valores já estão previstos no orçamento estadual. “Agora, é trabalhar para a liberação”, comentou.

Paulo Silva e Maria Helena também apresentaram duas demandas que envolvem a Polícia Civil. Uma delas seria o restauro do atual prédio histórico onde funciona a Delegacia de Polícia e o consequente uso pelo município para a área cultural, e a construção de uma nova sede para a Polícia Civil no mesmo terreno.

Outros assuntos foram conversados no encontro, como a construção de um hospital regional ou uma iniciativa alternativa. A secretário de Agricultura, Valdir Biazotto, aproveitou a presença de Munhoz para lhe entregar um pedido de recursos para compra de um caminhão comboio, que serve para transportar combustível para equipamentos e máquinas.