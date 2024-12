ESTUDANTES MOSTRAM SEU TALENTO COM APRESENTAÇÃO DO PROJETO ‘VIOLINOS DO FUTURO’

Uma apresentação de gala. Assim pode ser definida a performance dos alunos na apresentação de encerramento das aulas do projeto “Violinos do Futuro”, que aconteceu no final da tarde desta segunda-feira (16). A iniciativa é fruto de uma parceria da Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria de Educação, com a Lyra Mojimiriana, e foi aplicada no período de agosto a dezembro de 2024 a 100 alunos do Ensino Fundamental I da Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) ‘Professor Geraldo Philomeno’ que participam do Projeto SER no contraturno escolar.

Os alunos foram divididos em quatro turmas, sendo que cada uma teve duas horas de aula por semana. As aulas foram aplicadas às segundas (13h00 às 15h00 e das 15h00 às 17h00), quartas (8h00 às 10h00) e sextas-feiras (8h00 às 10h00). O ensino foi ministrado pelo professor Mateus Henrique Vita e pela monitora Beatriz Sobotka Moraes, ambos formados em projetos da Lyra. Os recursos para essa finalidade, tanto para compra dos violinos, quanto para a formação, vieram de emenda impositiva da Câmara Municipal.

Na segunda-feira, diante de pais e familiares, além de professores e funcionários da escola, os alunos apresentaram uma mescla de canções natalinas e músicas de temas infantis. “Essa é a vocação da Lyra, de difundir a música, de ensinar para crianças, jovens e adultos, numa união de forças com a Prefeitura”, destacou o maestro Carlos Lima, presente na apresentação. Para 2025, Lima espera por novos recursos para expandir o projeto para outras escolas.

Ao firmar a parceria com a instituição para levar o ensino de violino para a rede pública, a Secretaria de Educação teve como meta a difusão e enriquecimento cultural da comunidade escolar, desenvolvimento da percepção musical com a identificação de diferentes notas, ritmos e nuances musicais e o aumento de habilidades motoras e a concentração.

Com isso, permitiu que os alunos experimentassem padrões musicais por meio da prática instrumental individual e em conjunto, ao harmonizar e explorar diferentes estilos musicais.