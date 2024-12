Câmara Municipal devolve mais de 282 mil reais a Prefeitura de Pedreira

Com o fechamento das contas de 2024, a Câmara Municipal de Pedreira, devolveu, no início da manhã de sexta-feira, 20 de dezembro, o valor de R$ 282.628,85 aos cofres da Prefeitura, montante economizado do duodécimo que o Legislativo teve direito no exercício. O ato se deu no Gabinete do Prefeito Fábio Polidoro, com a presença do Presidente do Legislativo José Luis Nieri, do Assessor Legislativo da Presidência Dr. Messias Duó dos Santos e do Secretário de Finanças José Homero Silingardi.

Na ocasião, o Prefeito Fábio Polidoro externou ao Presidente da Câmara José Luis Nieri e os demais vereadores, pelo incansável trabalho em prol do Município. “Certamente, todos, gravaram seus nomes na história da Cidade, pois, quando se trabalha pensando na melhoria da qualidade de vida dos moradores, quando as forças se unem, todos ganham, principalmente, a população”, enfatizou o Prefeito Fábio Polidoro.

O presidente da Câmara Municipal, Vereador José Luis Nieri ressaltou que a economia se deu através de um trabalho enxuto, desenvolvido pelo Poder Legislativo. “A edilidade gastou o que foi necessário para o bom andamento dos trabalhos, ressaltando que segundo levantamento realizado, a Câmara de Pedreira tem um dos menores custos de manutenção de toda a região”, enfatizou o Presidente Nieri.