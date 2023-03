Saúde de Amparo disponibiliza vacina bivalente para todos os grupos prioritários

A Secretaria de Saúde de Amparo ampliou a cobertura de aplicação de doses da vacina Pfizer Bivalente contra a covid-19 a todos os grupos prioritários, conforme determinação do Ministério da Saúde. Diferente das outras, esta vacina contém o vírus original da covid-19 mais a cepa da variante ômicron. O intervalo para tomar esta dose em relação a outras é de quatro meses. Até agora, Amparo já vacinou 2.790 pessoas com esta dose.

Podem receber a vacina bivalente:

– Pessoas com 60 anos ou mais de idade;

– Pessoas que morem ou trabalhem em instituições de longa permanência a partir de 12 anos;

– Pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos de idade;

– Indígenas, ribeirinhos e quilombolas (a partir de 12 anos de idade);

– Gestantes e puérperas;

– Trabalhadores da saúde;

– Pessoas com deficiência permanente (a partir de 12 anos de idade);

– População Privada de Liberdade e Adolescentes em Medidas Socioeducativas;

– Funcionários do Sistema de Privação de Liberdade.

Para vacinar é preciso apresentar carteira de vacinação e CPF. Pessoas que tenham perdido a carteirinha podem optar por apresentar o comprovante no aplicativo Conecte SUS.

Por ser uma dose de reforço, a pessoa precisa ter o esquema básico completo, ou seja, duas doses ou a dose única da Janssen, para receber a bivalente.

As vacinas são aplicadas em todas as unidades de saúde. Cada pessoa deve consultar com sua unidade de referência os dias e horários disponíveis para aplicação. .

Pessoas que ainda não concluíram seu esquema vacinal também devem buscar a unidade de saúde de referência para tomar as doses de reforço. A aplicação, para essas pessoas, também deve ser confirmada com a própria unidade.

Já as doses para crianças dos seis meses aos quatro anos são aplicadas mediante agendamento com a unidade de saúde de referência.