Saúde de Artur Nogueira prorroga campanha de multivacinação até 13 de novembro

A Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Saúde, prorrogou a campanha de vacinação contra a Poliomielite e multivacinação, para atualização da caderneta de vacinas de adolescentes menores de 15 anos, até o dia 13 de novembro. As ações serão realizadas durante essa semana nos postos de vacinação e no Espaço Mãe e Filho, em Artur Nogueira.

A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é transmitida através do contato direto com as fezes ou com secreções expelidas pela boca de pessoas contaminadas. Os sintomas variam de acordo com a gravidade da infecção. Entre os sinais mais característicos estão: febre, mal-estar, dores de cabeça, de garganta e no corpo, vômitos, diarreia, rigidez na nuca e flacidez muscular que afeta, em regra, um dos membros inferiores.

Confira o cronograma de vacinação na cidade:

Sábado 31/10 das 7h às 19h

Espaço Mãe e Filho

Nos dias da semana até o dia 13/11 das 8h às 17h

PSF TEREZINHA

PSF LAGO

PSF SÃO VICENTE

PSF SACILOTTO

PSF BLUMENAU

PSF BOM JARDIM

PSF CORAÇÃO CRIANÇA

ESPAÇO MÃE E FILHO

Sábado (7) – 8h às 12h

Espaço Mãe e Filho