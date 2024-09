Saúde de Artur Nogueira realiza audiência pública para prestações de contas

Audiência é referente às ações do segundo quadrimestre de 2024, e acontecerá no dia 30 de setembro, às 18h, na Casa dos Conselhos

A Prefeitura de Artur Nogueira realizará uma audiência pública, no próximo dia 30 de setembro (segunda-feira), em que serão divulgadas as prestações de contas das Metas Fiscais da Secretaria de Saúde, referente ao 2º quadrimestre de 2024. A reunião acontecerá às 18h, na Casa dos Conselhos, localizada na Rua Santo Antônio, nº 135, Centro.

A audiência irá expor sobre a aplicação dos recursos financeiros feitos pela pasta. Sendo assim, os presentes poderão ter acesso a todas as informações referentes à movimentação financeira realizada no período, em cumprimento à Lei Complementar nº 141 de 2012, que dispõem sobre os valores a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos do setor.

“Esse evento representa um marco significativo na busca contínua pela transparência e responsabilidade na gestão dos recursos da Saúde do município. Convido todos os interessados para participarem”, diz a secretária de Saúde, Angela Pulz Delgado.