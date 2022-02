Saúde realiza plantão de vacinação contra Covid-19 neste sábado (19)

A vacinação é destinada para todas as pessoas de 5 anos ou mais, sendo aplicadas a primeira, segunda e terceira dose (reforço), além da dose pediátrica.

A Secretaria Municipal da Saúde de Santo Antônio de Posse, realiza neste sábado, dia 19, mais um plantão de vacinação contra Covid-19. A ação acontece na sala de vacinação da Vigilância Epidemiológica, das 8h às 13h, sendo mais uma oportunidade para a população possense completar seu esquema vacinal.

Até o momento, 1.022 crianças receberam pelo menos a primeira dose da vacina contra Covid-19. Com estimativa populacional de 23.742 munícipes, 87% da população foi imunizada com a primeira dose e 76% recebeu as duas doses contra Covid-19. Se tratando da dose de reforço, 32% dos munícipes receberam o antígeno.

Intervalo da 2ª dose infantil:

Butantan (Coronavac): 28 dias ou 4 semanas após a 1ª dose

Pfizer Pediátrica: 56 dias ou 8 semanas após a 1ª dose.

Intervalo da 2ª dose para Adultos e adolescentes:

Butantan (Coronavac) adultos: 15 dias após 1°dose

AstraZeneca: 8 semanas ou 56 dias após 1ª dose

Pfizer maiores de 12 anos: 21 dias após 1ª dose

Janssen: de 2 a 6 meses após 1ª dose

Intervalo da Dose de Reforço para adultos (+18)

Butantan (Coronavac), AstraZeneca e Pfizer: 4 meses após a 2ª dose

Janssen: 61 dias após a dose única

Matéria e Foto: Anderson Oliveira

MTB: 0092086/SP