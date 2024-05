SAÚDE RETOMA SERVIÇO DE NEBULIZAÇÃO CONTRA A DENGUE NOS BAIRROS

A Secretaria de Saúde de Jaguariúna retomou nesta semana o trabalho de nebulização contra a dengue, tanto o fumacê nas ruas dos bairros quanto a aplicação de inseticida casa a casa (costal).

Dessa vez, as duas ações acontecem ao mesmo tempo, numa espécie de varredura dos bairros, com agentes de saúde vistoriando as residências em busca de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

Hoje, dia 14 de maio, estão sendo visitados os bairros Cruzeiro do Sul, Vila Guilherme, Miguel Martini, Sylvio Rinaldi, Jardim Europa e Dona Irma. Na segunda-feira, foram visitados os bairros Águas do Jaguari, Roseira de Cima, Roseira de Baixo e parte do Cruzeiro do Sul.

A orientação dada pelo Ministério da Saúde é para que portas e janelas fiquem abertas durante a aplicação do produto nos bairros. Isso faz com que os mosquitos adultos em voo sejam alcançados e eliminados. Animais de estimação devem ser retirados do local ou protegidos pelos seus tutores e alimentos expostos devem ser guardados.

Foto: Ivair Oliveira