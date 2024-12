SEBRAE SANTO ANTÔNIO DE POSSE RECEBE SELO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO

Selo Sebrae é uma grande conquista e 11 unidades foram reconhecidas por referência em atendimento

Nesta semana, foi divulgado o resultado estadual do Selo Sebrae de Referência em Atendimento Nacional, com destaque para a unidade de atendimento de Santo Antônio de Posse e de mais dez cidades, vinculadas ao escritório do Sebrae-SP em Campinas.

Robson Moreira, analista de negócios do Sebrae-SP e responsável pela gestão das unidades, celebra essa conquista e atribui o prêmio a um trabalho em conjunto. “Ter unidades de referência em atendimento é um orgulho para nós. Significa que estamos trabalhando diariamente em prol dos empreendedores e dos pequenos negócios da nossa região.”

As unidades ganhadoras foram: Águas de Lindoia, Amparo, Artur Nogueira, Conchal, Cosmópolis, Holambra, Jaguariúna, Monte Mor, Pedreira, Santo Antônio de Posse e Valinhos I (Centro).

Robson lembra que todas elas têm a possibilidade de concorrer em nível nacional. “No dia 16 de dezembro, acontecerá um evento regional, na capital paulista, e as unidades que atingiram a pontuação Ouro estarão classificadas para a final nacional, que acontecerá em Brasília, reunindo parceiros de todo o Brasil para conhecer quem conquistou o tão sonhado Selo Diamante”, afirma. Ele acrescenta que alcançar esse patamar é resultado de um trabalho importante e de longo prazo realizado em conjunto, sendo ótimo para o escritório e ainda melhor para os agentes das unidades do Sebrae Aqui.

O analista ainda explica como funciona a metodologia de avaliação. São sete pilares considerados para ganhar esse reconhecimento: qualidade no atendimento remoto, gestão, oferta e realização de soluções, ambiente de negócios, infraestrutura, presença digital e, por fim, cobertura e produtividade. “Ser referência no atendimento ao empreendedor é atuar como um elo de transformação para o desenvolvimento local”, conclui Robson.

SEBRAE AQUI SANTO ANTÔNIO DE POSSE

A unidade de atendimento do Sebrae Aqui de Santo Antônio de Posse foi inaugurada há dois anos, em setembro de 2022, para auxiliar as micro e pequenas empresas da cidade e também todas as pessoas que desejam empreender. Desde sua inauguração, já foram realizados 593 atendimentos, entre pessoas físicas e jurídicas. O posto de atendimento fica localizado na Rua Doutor Jorge Tibiriçá, 955 – Centro. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 08h às 17h.

SELO SEBRAE DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO

O Selo Sebrae de Referência em Atendimento é uma metodologia criada para reconhecer, em nome do Sebrae, a qualidade dos atendimentos e serviços oferecidos pelas Salas do Empreendedor e seus parceiros. Inspirado nos casos de sucesso dos Selos de Referência já implantados pelo Sebrae Paraná e Sebrae Rio Grande do Sul, a iniciativa foi nacionalizada devido às melhorias significativas na gestão e na qualidade dos atendimentos nesses espaços.