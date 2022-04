Secretaria da Justiça e Cidadania quer reunir 600 casais em casamento comunitário

Desde 2004 o Centro de Integração da Cidadania (CIC) já casou 5.964 pessoas em 62 cerimônias

Centenas de casais vão aproveitar o clima romântico do Dia dos Namorados, 12 de junho, para dizer o “sim” no casamento comunitário gratuito organizado pela Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC), por meio do Centro de Integração da Cidadania (CIC).

A expectativa é reunir 600 pares, acompanhados de testemunhas e convidados, em uma grande comemoração. O evento ocorrerá no Ginásio Poliesportivo Mauro Pinheiro, na capital paulista, a partir das 10h, com direito a tapete vermelho, banda e fotos.

A ação tem como objetivo possibilitar a oficialização da união de casais com renda total de até três salários mínimos, que deverá ser comprovada por meio de documentos de acordo com o estado civil atual (solteiro, divorciado ou viúvo). Os casais que se encaixarem neste perfil terão direito a gratuidade na documentação e na cerimônia.

Muitas vezes, as pessoas já vivem juntas e têm o sonho do casamento, mas não conseguem arcar com os custos e a burocracia do processo. Desde 2004 o CIC presta serviços de auxílio com a regularização da documentação e demais etapas, totalizando 5.964 casais casados em 62 cerimônias até 2021.

Os interessados precisam se inscrever em qualquer unidade do CIC ou no formulário online ( link aqui ) até a próxima sexta-feira, 6 de maio. Após a inscrição o casal deve ir ao cartório da sua região, até o dia 11 de maio, para habilitar sua situação. E, também podem entrar no grupo de WhatsApp ( link aqui ) da sua região para receber mais informações a respeito do grande dia.

CIC

O Centro de Integração da Cidadania (CIC) é um programa da Secretaria da Justiça e Cidadania que tem como missão promover o exercício da cidadania por meio da participação popular e garantir formas alternativas de Justiça, tendo como objetivos o acesso à Justiça; a prestação de serviços gratuitos; a articulação e o fortalecimento de redes e ações comunitárias; e a educação para cidadania e direitos humanos.

O CIC possui 18 unidades na Capital, na Grande São Paulo, no litoral e no interior do estado, geralmente em regiões de grande vulnerabilidade social. Na capital são 8 unidades: CIC do Imigrante (Barra Funda), Leste (Itaim Paulista), Oeste (Jaraguá), Sul (Jardim São Luís), Norte (Jaçanã), Casa da Cidadania (Jabaquara), Feitiço da Vila (Valo Velho) e Grajaú. Na Grande São Paulo são 4 unidades: Guarulhos, Pirapora do Bom Jesus, Francisco Morato e Ferraz de Vasconcelos. No interior, o CIC possui unidades em Campinas, Juquiá, Jundiaí, Laranjal Paulista e Cajamar. Há, ainda, uma unidade no litoral, em São Vicente.