Secretaria de Agricultura intensifica o combate à poluição por agrotóxicos

No calendário do Ministério do Meio Ambiente (MMA), o dia 11 de janeiro é marcado como o Dia do Combate à Poluição por Agrotóxicos. A data foi escolhida em razão da publicação, em 11 de janeiro de 1990, do Decreto nº 98.816, que estabeleceu normas mais rigorosas para o registro, controle, inspeção e fiscalização de agrotóxicos e tornou-se, assim, um dia para reflexão sobre o uso indiscriminado desses produtos, cuja prática comum pode acarretar sérios danos à saúde humana e ao meio ambiente.

Com o objetivo de reduzir o impacto do uso desses produtos, a Secretaria de Agricultura tem realizado diversas ações educativas voltadas aos produtores rurais. Ao longo do ano, campanhas como a Campo Limpo – que recolhe as embalagens de agrotóxicos para que sejam corretamente descartadas – são promovidas, além de iniciativas como a adubação verde, o controle biológico e orientações sobre o armazenamento adequado de embalagens e o destino correto para seu descarte. A Casa da Agricultura do Estado também é parceira nessas ações.

O biólogo e diretor de Meio Ambiente, Anderson Martelli, que trabalhou em parceria com a equipe de Agricultura na maioria dessas ações, destaca que os agrotóxicos têm sérios impactos na qualidade da água, das plantas e dos animais e estão associados a uma série de problemas de saúde para os seres humanos. “Essas ações, desenvolvidas em Itapira têm como objetivo mitigar esses impactos e preservar o meio ambiente onde estamos inseridos”, conclui.