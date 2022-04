Secretaria de Agricultura leva produtores rurais de Artur Nogueira para maior feira agrícola do Brasil

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Agricultura e com apoio do Sebrae, levou dezenas de produtores rurais do município para a 27ª edição da Agrishow. Conhecida mundialmente, a feira é o maior evento de tecnologia agrícola do Brasil.

Ao todo, 60 agricultores estiveram na visita técnica, nesta quarta-feira (27), promovida pela Administração Municipal. Odair Boer comemora a interação com os agricultores do município. “Foi um dia de muito aprendizado e uma oportunidade do Poder Executivo se aproximar ainda mais dos produtores. Tivemos acesso a maquinários novos, tecnologias e novidade para o campo, ações de sustentabilidade e muitas solu&ç ;ões inovadoras. Aproveitamos esse evento tão grande em nossa área”, afirma o secretário de Agricultura.

A Agrishow, Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, iniciou no dia 25 de abril e se estende até 29 de abril em Ribeirão Preto.

AGRISHOW 2O22

A Agrishow 2022 representa uma oportunidade de realizar negócios e estreitar relacionamento com as mais de 800 marcas do Brasil e do exterior, nos segmentos: máquinas, equipamentos e implementos agrícolas, agricultura de precisão, irrigação, armazenagem, pecuária, sementes, corretivos, fertilizantes, defensivos agrícolas, insumos diversos, sacarias, embalagens, tecnologia em software e hardware, agricultura familiar, financiamento, seguro, peças, autopeças, pneus, válvulas, bombas, motores e transportes. A feira conta também com a participação dos principais bancos direcionados ao agro. O evento é uma iniciativa das principais entidades do agronegócio no país: Abag – Associação Brasileira do Agronegócio, Abimaq – Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, Anda – Associação Nacional para Difusão de Adubos, Faesp – Federação da Agricultura e da Pecuária do Estado de São Paulo e SRB – Sociedade Rural Brasileira, e é organizado pela Informa Markets, integrante do Grupo Informa, um dos maiores promotores de feiras, conferências e treinamento do mundo com capital aberto. Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Artur Nogueira