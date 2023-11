SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PREMIA VENCEDORES DO CONCURSO BELEZA NEGRA

A Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, premiou na noite de sexta-feira (24), os vencedores do concurso Beleza Negra Mogi Mirim 2023. A premiação aconteceu durante o Bar dos Artistas ‘Especial Beleza Negra’, realizado na Espaço Praça 250 anos, no lado externo do Centro Cultural ‘Professor Lauro Monteiro de Carvalho e Silva’. O concurso teve como patrona em sua primeira edição a cantora e locutora Rosana Martins, que deixou uma marca indelével na cena da cultural local. Rosana faleceu em agosto deste ano.

Como parte do concurso, os candidatos participaram de dois desfiles: o primeiro, com roupas escolhidas por eles próprios, que os representassem a si próprios. Foram avaliados os quesitos comunicação, desenvoltura, elegância e representatividade. Em seguida, os candidatos desfilaram com roupas que os deixavam elegantes, mostrando toda beleza, empoderamento e felicidade de cada um. Ao final da passarela, os candidatos falaram com a plateia e com o juri.

Pela categoria 3ª Idade Feminino, a vencedora foi Penha Idalina Pereira Malvezzi. Na categoria Masculino, o vencedor foi Jairo Mariano Balbino. Ambos receberam troféu, certificado e premiação de R$ 500 em dinheiro. Não houve premiado na categoria masculino 3ª Idade por não registrar inscritos.

Na categoria Feminina, a mais concorrida, Beatriz Vitória Lourenço Vitoriano foi a terceira colocada, recebendo certificado e prêmio em dinheiro de R$ 200,00; a segunda colocação ficou com Luciara Cristina Vitoriano Santo, premiada com certificado e prêmio em dinheiro de R$ 300,00. E a grande vencedora da noite foi Beatriz Vitória de Freitas Francisco, que levou para casa o certificado, troféu, faixa e prêmio em dinheiro de R$ 500,00.

O concurso Beleza Negra contou com a participação de 19 inscritos. A escolha dos vencedores, em cada uma das categorias, ficou a cargo do corpo de jurados, formado pelo produtor cultural, vereador e bailarino Alexandre Cintra; pela Miss Perola Negra 2023 Mogi Guaçu, Raissa Fernanda; pela atriz, professora e produtora cultural, Natália Valéria; pelo organizador do Afro Caipira, poeta e administrador público, Carlos Pinheiro; pela rainha do Carnaval 2023 e educadora física, Patrícia Sales; pelo jornalista, vereador e radialista, Geraldo Bertanha; pela esteticista e agitadora cultural, Eliana Cândido; pelo Mister Beleza Afro 2023 de Mogi Guaçu, Robert Carlos; e pela integrante da Acag (Associação Cultural Afro Guaçuana) e assistente social, Wilmara Santos.

O Bar dos Artistas ainda teve apresentação da Dança New Império, Poesia & Prosa, e homenagem a Rosana Martins. O som ficou por conta do DJ Moiza.

ARTESANATO

Além da premiação do concurso, a Secretaria de Cultura e Turismo ainda premiou os vencedores do Concurso de Artesanato, no qual foi proposto para os artesãos criarem um produto artesanal que pudesse ter um formato que desse uma estética para Mogi Mirim. Verônica Martins foi a terceira colocada (troféu, certificado e prêmio de R$ 400,00) com o título “Sotto la Pioggia”, cuja fonte foi inspirada na escultura “Menino do Guarda-chuva”, que fica na praça Floriano Peixoto. O trabalho é feito de cerâmica.

A segunda colocação ficou com Guilherme Domingues – troféu, certificado e prêmio de R$ 600,00 – com o título “Abrigo”, numa arte feita de cipós, inspirada pela história da região do Bosque das Jabuticabeiras e o Abrigo Subterrâneo. Por fim, Luciana Malvezzi foi a primeira colocada (troféu, certificado e prêmio de R$ 1.000,00) com o título “Sapo Simpatia: a cara de Mogi Mirim”, uma mescla do mascote do Mogi Mirim Esporte Clube com a história da agricultura e da Companhia Mogiana de Estrada de Ferro..

Quem quiser conhecer os trabalhos de todos os participantes, e, principalmente, dos premiados, eles estão expostos na entrada do Centro Cultural “Professor Lauro Monteiro de Carvalho e Silva”. Vale destacar que os recursos para a premiação vieram de emenda impositiva destinada pelo vereador Marcos Cegatti.