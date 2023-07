Secretaria de Cultura realiza três passeios turísticos a pé pelo centro

Eventos gratuitos acontecerão dias 23, 29 e 30 de julho; inscrições devem ser feitas por telefone

As comemorações do aniversário de Campinas continuam com três passeios turísticos a pé pelo centro da cidade, nos dias 23, 29 e 30 deste mês. Os passeios são gratuitos e a inscrição pode ser feita via telefone (19) 2116-0724, de segunda a sexta, das 9h às 16h30.

A realização do Passeio Turístico “Aniversário de Campinas 249 anos” é da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo por meio da Diretoria de Turismo. O passeio turístico é realizado com guia de turismo. O local de saída e retorno é da Feira Hippie do Centro Convivência Cultural (lado para a Rua General Osório – perto da barraca do suco). É recomendável usar roupas e calçados confortáveis.

Serviço

Passeio Turístico “Aniversário de Campinas -249 anos”

Datas: 23 (domingo), 29 (sábado) e 30/07 (domingo)

Horário de saída: 9h

Local de saída e retorno: Feira Hippie do Centro Convivência Cultural (lado para a Rua General Osório – perto da barraca do suco)

Inscrição: via telefone (19) 2116-0724, de segunda a sexta das 9h às 16h30.