SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE JAGUARIÚNA LANÇA PROJETO ‘DESENVOLVE NOS BAIRROS’

Com o objetivo de facilitar o acesso a serviços essenciais e impulsionar a geração de emprego e renda na cidade, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios de Jaguariúna anuncia o lançamento do Projeto Desenvolve nos Bairros. A iniciativa levará o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) e o Banco do Povo diretamente aos bairros, feiras e eventos do município, aproximando o cidadão jaguariunense de oportunidades de emprego e de crédito.

O PAT disponibilizará uma série de serviços, incluindo:

Vagas de Emprego: Divulgação de oportunidades de trabalho para diversas áreas;

Orientação Profissional: Aconselhamento sobre carreira e mercado de trabalho;

Elaboração e Impressão de Currículos: Apoio na construção de currículos atrativos;

Orientação sobre Carteira de Trabalho: Informações sobre a emissão e utilização do documento digital.

Já o Banco do Povo oferecerá empréstimos facilitados para empreendedores formais e informais, com juros baixos, visando incentivar novos negócios e fortalecer aqueles já existentes, contribuindo diretamente para a geração de emprego e renda na cidade.

O primeiro atendimento do Projeto Desenvolve nos Bairros já tem data e local marcados: será nesta sexta-feira, dia 21 de fevereiro, no Parque Estela Bianco Torres, que fica na Rua Macieira, S/nº, no bairro Roseira de Cima, das 9h às 13h.

Os cidadãos interessados devem comparecer ao local munidos de documentos pessoais (RG, CPF, Carteira de Trabalho e Cartão Cidadão).

Para proporcionar um atendimento de qualidade, a estrutura contará com mesas, cadeiras, notebooks, impressora, banners, pedestal, cooler, água, canetas, panfletos e formulários.

De acordo com a secretaria, a proposta é aproximar os serviços públicos da comunidade, oferecendo comodidade e acessibilidade, especialmente àqueles que enfrentam dificuldades de locomoção até o centro da cidade. O projeto prevê atender diferentes regiões de Jaguariúna ao longo do ano, consolidando um modelo itinerante de atendimento ao cidadão.

Foto: arquivo