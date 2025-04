GCM de Santo Antônio de Posse prende dois por tráfico de drogas no Bairro São Judas

Na manhã deste sábado, 5 de abril, por volta das 9h50, a Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse, por meio da Equipe Delta, realizou uma importante ação de combate ao tráfico de drogas no bairro São Judas Tadeu. A ocorrência resultou na prisão de dois indivíduos por tráfico e no encaminhamento de um terceiro, que responderá em liberdade.

Durante patrulhamento em um ponto já conhecido por atividades ilícitas, os agentes avistaram dois homens em frente a um imóvel suspeito. Um deles, identificado pelas iniciais H., foi abordado no momento em que realizava a compra de entorpecentes. Com ele, a equipe encontrou R$ 20 em dinheiro, quantia que seria usada para adquirir drogas. O outro indivíduo, C., fazia o transporte dos entorpecentes de uma área de pasto até o interior do imóvel, além de atuar como olheiro, alertando sobre a chegada de viaturas. Com ele foram localizados R$ 27 em espécie.

Durante varredura nas imediações, os guardas visualizaram G. dentro do cômodo utilizado para o comércio de entorpecentes. Surpreendido pela equipe, ele foi abordado portando uma pochete contendo diversas substâncias ilícitas. Após consulta ao sistema, foi constatado que G. possuía um mandado de prisão em aberto.

Foram apreendidos no local os seguintes itens:

114 pinos de cocaína

29 pedras de crack

25 porções de maconha

6 tubos de K2

4 unidades de “Dry”

5 unidades de “Ice”

1 aparelho celular Motorola

R$ 105,50 em dinheiro (notas e moedas variadas)

As equipes responsáveis pela ação foram 3º CL GCM Guimarães e 3º CL GCM Oliveira, Sub. Inspetora Marilene, 3º CL GCM Marchesi , Inspetor Delciello , 3º CL GCM Cortez, com apoio do CAD Sub. Inspetora Luciana.

Após exames médicos no Pronto Socorro local, os envolvidos foram encaminhados ao Plantão Policial de Jaguariúna. A autoridade de plantão lavrou o flagrante de tráfico de drogas para G. e C., sendo também cumprido o mandado de prisão contra G.. Já H. foi ouvido e irá responder ao processo em liberdade.