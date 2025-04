Cantor católico Thiago Brado se apresentará na 137ª Festa de Maio

O cantor e compositor Thiago Brado, um dos ícones da música católica, irá compor a programação cultural da 137ª Festa de Maio de Itapira com uma apresentação no dia 3 de maio, sábado, no Largo de São Benedito, logo após a missa. Com sua turnê ‘Clássicos da Igreja’, ele traz em seu repertório algumas das músicas de maior sucesso do segmento e que foram interpretadas por diversos artistas ao longo dos últimos anos.

“Assim como já vinha ocorrendo nos dois últimos anos, nós alinhamos essa atração com a Igreja de São Benedito. A Festa de Maio também carrega em sua tradição os ritos religiosos e valorizamos isso com uma atração voltada para esse público-alvo”, explicou a diretora de Cultura e Turismo, Roniana Valentim. Em 2023, a atração desse segmento foi Tony Allysson e no ano passado foi o cantor Flávio Vitor Jr.

Com milhões de seguidores nas redes sociais e em sites de música, Thiago Brado lançou seu primeiro álbum autoral em 2012 e ao longo desses 13 anos de carreira se consolidou como um dos principais nomes da música cristã no Brasil e também conquistou reconhecimento internacional com uma turnê que percorreu cinco países da Europa. O clipe da música “Minha Essência” acumula mais de 192 milhões de visualizações no YouTube e tornou-se o clipe católico mais visto na plataforma.

A 137ª Festa de Maio de Itapira acontecerá entre os dias 1 e 13 de maio e a grade completa de shows será divulgada em breve pela Secretaria de Cultura e Turismo.