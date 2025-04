Prefeito Ricardo Cortez é empossado presidente da Junta de Serviço Militar de Santo Antônio de Posse

Em cerimônia realizada na manhã desta segunda-feira, 14 de abril, o prefeito Ricardo Cortez foi oficialmente empossado como presidente da Junta de Serviço Militar do município de Santo Antônio de Posse.

Durante o ato solene, o prefeito fez o juramento perante a Bandeira Nacional e assinou o Termo de Compromisso, conforme determina a Lei do Serviço Militar. A cerimônia contou ainda com a presença do Tenente Deiveson, Delegado Mobilizador do Posto de Recrutamento e Mobilização 02/001 de Sorocaba, e do Tenente Robson Luiz.

“É uma honra assumir essa responsabilidade e contribuir com o fortalecimento dos valores cívicos e da cidadania entre os jovens do nosso município”, destacou o prefeito Ricardo Cortez.

A Junta de Serviço Militar é responsável por coordenar o alistamento militar obrigatório e prestar atendimentos relacionados aos documentos e trâmites do serviço militar. Todo jovem brasileiro do sexo masculino deve realizar o alistamento entre 2 de janeiro e o último dia útil do mês de junho do ano em que completa 18 anos.