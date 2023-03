Secretaria de Desenvolvimento Econômico oferece mais de 8,5 mil vagas de cursos profissionalizantes para mulheres

No Dia Internacional da Mulher, celebrado na quarta-feira (8), conheça a iniciativa do Governo do Estado que oferece microcrédito e qualificação profissional para aquelas que desejam empreender

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico vai abrir na próxima quarta-feira (8) inscrições para 8.530 vagas de qualificação profissional ofertadas exclusivamente para mulheres durante o mês de março. São diferentes opções de cursos que podem ser realizados de forma presencial, móvel ou remota. Após a conclusão da capacitação, as participantes que quiserem empreender ainda podem contar com a linha de microcrédito Empreenda Mulher, do Banco do Povo, que disponibiliza até R$21 mil para iniciar ou alavancar o próprio negócio.

A busca pela independência financeira foi o que levou a cabeleireira manauara Maria de Fátima Souza, de 54 anos, a participar do programa. “Além de cuidar dos cabelos das clientes, eu tinha vontade de vender minhas próprias coisas, como semijoias, roupas”, explica Maria de Fátima, que veio para a capital paulista após o casamento e começou a trabalhar em um salão de beleza. Como tinha um salário baixo, ela resolveu abrir o próprio negócio para conseguir autonomia financeira.

A empreendedora conta ainda que o curso foi muito importante para profissionalizar seu negócio. “Antes, eu não anotava nenhum dado financeiro dos serviços. Não sabia o que entrava nem o que saía, mas, com as aulas, aprendi a ter controle das minhas finanças”. Hoje, ela afirma que o salão “anda com as próprias pernas” e tem atendido muitos clientes. “Está indo de vento em popa”, reforça com orgulho.

A linha que possui condições especiais é oferecida pelo Banco do Povo enquanto a qualificação empreendedora, que inclui cursos de chocolateria, maquiagem, paisagismo, design, entre outras especializações, é realizada em parceria com o Sebrae ou Aliança Empreendedora. Ao todo, são 3.235 vagas. Podem participar mulheres com mais de 18 anos e residentes no estado de São Paulo.

Linhas de crédito

O Empreenda Mulher possui diferentes linhas de créditos. A primeira opção é para as empreendedoras informais, com limite de R$ 15 mil, taxa de juro de 0,8% ao mês, carência de 90 a 120 dias e amortização de 18 a 36 meses.

Já a segunda linha é para empreendedoras MEI, ME, EPP, LTDA e Eireli. O limite de microcrédito é de R$ 21 mil, com taxa de juro de 0,35% a 0,55%, carência de 120 a 150 dias e amortização de 36 a 48 meses.

E a terceira é voltada para produtoras rurais com CNPJ, taxa de juro de 0,8% ao mês, limite de crédito de R$ 15 mil, carência de 90 a 120 dias e amortização de 18 a 36 meses.

É importante destacar que para ter acesso ao microcrédito é necessário concluir um dos cursos selecionados no Empreenda Mulher e posteriormente solicitar a linha especial do BP.

Capacitação profissional

Além das vagas de empreendedorismo, as mulheres podem contar ainda com cursos em outras áreas de alta demanda no mercado de trabalho. São 5.295 vagas disponíveis em cursos para balconista, recepcionista, assistente administrativo, entre outros. As concluintes ainda têm direito a uma bolsa de R$210. Para inscrições e mais informações, acesse: desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br.