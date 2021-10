Secretaria de Esportes inicia aulas gratuitas de Karatê

A Prefeitura de Cosmópolis, por meio da Secretaria Municipal de Esportes iniciou ontem (19) as aulas gratuitas das primeiras turmas de karatê. Os participantes receberam os quimonos em comodato pela pasta.

As aulas estão sendo lecionadas para crianças e adolescentes de 6 à 16 anos, na área de lazer do Condomínio Manuel Ferreira de Souza Bonsucesso 4 no bairro Recanto Novo Cosmópolis, e estão sendo oferecidas aulas para quatro turmas.

Para participar das aulinhas esportivas, que ocorrem todas às terças e quintas, os interessados devem realizar as inscrições antes da aula com o professor Jean Vitor. O uso de máscara será obrigatório.

Horário das turmas:

Manhã

Turma 1: 9h às 10h

Turma 2: 10h às 11h

Tarde

Turma 3: 14h às 15h

Turma 4: 15h às 16h