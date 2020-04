Secretaria de Promoção Social de Itapira lança cadastro online para trabalhadores autônomos e informais

A Secretaria de Promoção Social lançou um cadastro emergencial online para trabalhadores autônomos e informais que não estejam cadastrados no Cadastro Único (CadÚnico). A ideia do cadastro é mapear essa parcela da população no município para que possam ser planejadas ações específicas para essas pessoas. O acesso é pelo site www.itapira.sp.gov.br/servicos_online.

No formulário são solicitadas informações pessoais e da família. Todas as informações são sigilosas e serão os próprios técnicos da Promoção Social que terão acesso à base de dados e farão a tabulação dos dados.