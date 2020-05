Secretaria de Saúde e Hemocentro da UNICAMP realizarão Campanha de Coleta de Sangue em Pedreira

A Secretaria de Saúde de Pedreira e o Hemocentro da Universidade de Campinas (UNICAMP) estarão realizando, na quinta-feira, 7 de maio, a “Campanha de Coleta de Sangue”, nas dependências do Salão Paroquial da Igreja Matriz de Sant’Ana, localizado na Rua Siqueira Campos, Centro, com a distribuição de senhas a partir das 7 horas. Das 8h30 às 12 horas o Hemocentro fará as fichas dos doadores voluntários e a devida coleta.

Para se tornar um doador de sangue é necessário ter entre 18 e 69 anos. Serão aceitos candidatos à doação a partir dos 16 (dezesseis) anos, com o consentimento formal e presencial do responsável legal. O doador deve pesar mais de 50 quilos, não ter ingerido bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem a doação, ter dormido pelo menos seis horas. Não é necessário estar em jejum. Serão realizados os seguintes exames de triagem no sangue doado: AIDS, Sífilis, Hepatite, Chagas, formas raras de Hemoglobina, grupos sanguíneos e fator RH.

O Departamento de Vigilância Epidemiológica informa que as pessoas que tomaram vacina, seja ela qual for, somente após um mês poderão doar sangue. “Os doadores ao chegarem, devem efetuar o cadastramento, pois o atendimento será realizado por ordem de retirada das senhas. É necessária a apresentação de documento com foto, de preferência o RG”, destaca a secretária de Saúde Ana Lúcia Nieri Goulart.