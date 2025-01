Secretaria de Saúde promove a Campanha “Janeiro Branco: Sua Saúde Mental Importa”

Neste mês de conscientização da Saúde Mental, a Secretaria Municipal de Saúde de Pedreira quer lembrar que você não está sozinho, disponibilizando uma rede de serviços especializados em oferecer apoio e cuidado em todas as fases da vida.

Conheça os três núcleos essenciais para a Saúde Mental: NIA – Núcleo da Infância e Adolescência: Especializado no atendimento de crianças e adolescentes, o NIA oferece suporte para questões como ansiedade, dificuldades escolares, problemas comportamentais e outros desafios enfrentados pelos jovens, buscando promover um futuro mais saudável desde a infância. NAD – Núcleo de Adultos: Focado no atendimento de adultos, o NAD oferece suporte para aqueles que enfrentam problemas como depressão, estresse, transtornos de ansiedade e outros desafios emocionais. A saúde mental é essencial em todas as etapas da vida, e o Núcleo está pronto para ajudar. CAPS – Centro de Atenção Psicossocial: Oferece um serviço de referência para pessoas que enfrentam transtornos mentais mais graves ou persistentes. O principal objetivo é oferecer acolhimento, tratamento e reinserção social, promovendo uma vida com mais autonomia e qualidade.

Se você ou alguém que conhece está precisando de ajuda, procure um de nossos serviços. Cuidar da saúde mental é cuidar da vida. Informações também podem ser obtidas na Secretaria de Saúde de Pedreira, localizada na Central Municipal de Saúde, Rua Miguel Sarkis, nº 50, Parque Industrial.