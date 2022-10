SECRETARIA DE SAÚDE PROMOVE AÇÃO EM SAÚDE DA MULHER

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Estiva Gerbi promoveu nesta

segunda-feira (24), na Unidade de Saúde da Família I “Antonio Oir do

Prado”, ação em saúde para mulheres de 25 a 64 anos com coleta de

papanicolau, testes rápidos para doenças e também solicitação de

mamografia.

Somente neste primeiro dia, foram realizados mais de 30 atendimentos. A

ação se repete na quarta-feira e é necessário realizar o agendamento

na unidade de saúde do seu bairro. Lembrando que o atendimento acontece

das 17h às 20h.

Segundo o Secretário de Saúde, Sebastião Dias de Freitas Neto, a

programação foi preparada com muito carinho pela unidade para

homenagear as mulheres e fazer o alerta da saúde. “Nosso objetivo

principal é informar para prevenir. Orientações quanto à prevenção

são cruciais para o diagnóstico precoce das doenças (câncer de mama

e do colo do útero), que atingem as mulheres. Proporcionamos com o

apoio da Prefeita Cláudia Botelho, uma oferta de ações que buscam

levar um maior número de informações às mulheres usuárias da rede

pública”, comentou.

A Secretaria de Saúde agradece aos comerciantes e empresários que

realizaram a doação de brindes que serão sorteados entre as mulheres

participantes da ação.