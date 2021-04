Seduc inicia nova distribuição de cestas básicas

Teve início uma nova rodada de distribuição de cestas de alimentos pela força-tarefa realizada entre as secretarias de Educação, Assistência Social e Agricultura, através do Banco de Alimentos. No total, 1067 famílias serão assistidas em abril, 311 a mais que no mês de março. A EMEB Professor Alfredo Bérgamo, o CAIC, no Jardim Europa é a unidade com o maior número de famílias aptas a receber as cestas em abril, com 234 no total.

Esta nova etapa de entregas começou na tarde desta sexta-feira (9). Três famílias da EMEB Dona Sinhazinha, no bairro Nova Mogi, representaram as beneficiadas do mês.

Vale destacar que, até o dia 1º de abril de 2021, a Seduc realizou pedidos de alimentos estocáveis aos seus fornecedores, totalizando R$ 498.343,69, com itens para compor as cestas básicas que serão entregues às famílias dos alunos da rede municipal de Ensino, que se enquadram em situação de vulnerabilidade social.

Deste montante de pedidos, R$ 231.507,42 são itens que a Central de Abastecimento da Alimentação Escolar recebeu nesta semana, para atender a segunda remessa de entrega das cestas básicas.A primeira etapa de entrega das cestas básicas contemplou a 756 famílias de alunos. Já nesta segunda fase houve um aumento de mais de 40%, chegando a 1067 beneficiadas. As cestas contam com açúcar refinado, extrato de tomate, leite em pó integral, molho de tomate, óleo de soja, vinagre, arroz, feijão, rosquinha de leite, biscoito maisena, biscoito salgado tipo cream cracker, fubá, sal refinado e macarrão.