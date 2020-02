SEGUNDA RODADA DO FUTSAL FEMININO ACIRRA DISPUTA PELA CLASSIFICAÇÃO

Duas goleadas, uma virada incrível e outra vitória na raça. A segunda rodada do Campeonato Municipal de Futsal Feminino, realizada na manhã do último domingo, 2 de fevereiro, acirrou ainda mais a disputa pela classificação para as semifinais.

No primeiro jogo, o Audaz encontrou dificuldades para furar a defesa do Fênix da Colina. Mas, depois de muitas chances criadas, as “Lobas” conseguiram anotar dois gols na etapa final e saíram com a vitória.

Na sequência, Damas da Bola e Ponte Preta fizeram um jogo eletrizante e recheado de reviravoltas. Com um início frenético, as Damas da Bola não tomaram conhecimento e abriram 3 x 0 no placar. No entanto, após um pedido de tempo, a “macaca” acordou e virou a partida para 5 x 3.

Nos dois últimos jogos da rodada, o que se viu foi um festival de gols. A UniFaj venceu as Meninas de Quadra pelo placar de 7 x 0 e confirmou o seu bom momento. Já o Adaga, derrotou o Lyon por 14 x 0 e garantiu os seus três primeiros pontos.

Neste momento, apenas as equipes da UniFaj e do Audaz contam com 100% de aproveitamento e lideram seus respectivos grupos com 6 pontos cada. Atrás da UniFaj, no grupo A, quem aparece é o Fênix da Colina. Já no grupo B, a segunda posição está com o time do Adaga.

Agora, as equipes voltam a quadra do “Azulão” no próximo domingo, 9 de fevereiro, para a disputa da terceira rodada. Os jogos acontecem a partir das 8h.

Reportagem: Raphael Luna

Foto: Ivair Oliveira