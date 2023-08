SEGURANÇA PÚBLICA DE JAGUARIÚNA CONTA COM NOVA FROTA DE VEÍCULOS

A segurança pública de Jaguariúna agora conta com uma nova frota de veículos, maior e com viaturas mais modernas, robustas e seguras.

Foram trocadas as antigas Fiat Palio Weekend ano 2019 por veículos Volkswagen T-Cross 1.0 turbo automáticos. Além de serem mais robustos, os veículos contam com sistema de proteção na dianteira e na traseira que dá mais robustez contra impactos e segurança aos ocupantes.

Também foi adquirida uma caminhonete Frontier a diesel, cabine dupla e tração 4×4, que será devidamente adaptada para transportes dos cães do Canil Municipal e animais vítimas de maus-tratos.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, também foram adquiridas quatro motocicletas 400cc, no valor de R$ 29 mil cada uma, com adaptações dos sistemas de iluminação e sirene para serem utilizadas no patrulhamento preventivo e ostensivo, além de outras cinco motonetas 125cc para vigilância patrimonial de parques e patrimônios protegidos.

Foto: Ivair Oliveira