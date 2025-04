Segurança reforçada: bolsistas convocados por concurso começam a formação para integrar o quadro da GCM

São 15 convocados que estarão em treinamento durante quatro meses para só então atuarem no policiamento

Com objetivo de preparar os novos profissionais que foram convocados pela Administração por meio de concurso público para reforçar o quadro da Guarda Civil Municipal (GCM), teve início nesta terça-feira (22) o primeiro dia de formação. São 4 mulheres e 11 homens, que vão estar em formação durante quatro meses antes de serem contratados pela GCM para atuar no policiamento.

Segundo o Comandante da GCM, Maurício Soares de Campos, “esta é a 5ª etapa do processo e os profissionais precisam ser aprovados também nesta fase antes de serem, de fato, contratados”. A formação ocorre na sede do Tiro de Guerra de Amparo, e no dia 22 de maio os bolsistas recebem treinamento no Centro de Formação da Guarda Civil de Campinas.

A bolsista Claudia Marina de Campo Moreira tem 24 anos e disse que é a convocação é um sonho realizado. “Sou de Amparo e sempre sonhei em trabalhar com segurança pública; me formei em Direito, trabalhei no Ministério Público, e hoje estou realizando um sonho”, disse.

O bolsista Alex Lima veio de Brasília para atuar em Amparo. “É uma honra ter sido convocado. Sou de Brasília, vim sozinho por enquanto para participar da formação, e depois vou trazer minha família. Estou gostando da cidade e estarei à disposição para contribuir com a segurança da população”.

Atualmente, Amparo conta com 71 guardas civis (22 mulheres e 49 homens), que fazem parte do quadro da GCM, vinculado à Secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil e Trânsito.

Os novos bolsistas foram convocados depois de aprovação no concurso público realizado em 2022 e homologado em 2024 com objeto de intensificar ainda mais a segurança da população da Estância de Amparo, que foi considerada em 2024 a mais segura do país entre os municípios com 50 a 100 mil habitantes pelo ranking IGMA (Índice de Gestão Municipal Aquila) e certificado pelo Prêmio Band Cidades Excelentes.