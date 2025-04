PM prende homem com mais de 300 TVs furtadas em São Paulo

Carga total foi avaliada em quase R$ 1 milhão pela Secretaria de Segurança Pública

Um homem de 43 anos foi preso por receptação no bairro São Domingos, na zona oeste de São Paulo, na terça-feira (8). A Polícia Militar apreendeu com ele uma carga de mais de 300 TVs furtadas. A carga total foi avaliada em quase R$ 1 milhão.

As equipes do 14° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) receberam denúncia de que um caminhão envolvido em atividades ilegais estaria circulando próximo à Rodovia Anhanguera.

Os agentes encontraram o caminhão descrito e deram o sinal de parada. O motorista parou o veículo e tentou fugir a pé, mas foi detido no local. No caminhão estavam TVs furtadas. De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram com o suspeito até um galpão onde ele apontava a existência de outras cargas furtadas.

TVs furtadas e mais eletrônicos

Foram apreendidas 293 televisores, dois fogões, 12 caixas de som e outros aparelhos eletrônicos.

Após pesquisas, os agentes constataram que o caminhão também era furtado e apresentava numeração do chassi adulterada.

O caso foi registrado como receptação, localização/apreensão de veículo e de objeto e tentativa de adulteração de sinal identificador de veículo automotor na 1ª Delegacia da Divecar.

Fonte Agência SP