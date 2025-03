Caminhada de Conscientização sobre o Autismo acontece neste domingo, 06 de abril, em Vinhedo

Evento começa às 08h30 no Portal com a participação de princesas Disney. Às 09h segue para atividades culturais e distribuição de brindes no Parque Municipal Jayme Ferragut

Domingo, dia 06, a partir das 08h30, acontece a 3ª edição da Caminhada de Conscientização sobre o Autismo. O evento visa promover conscientização sobre o autismo, neurodiversidade, a inclusão das pessoas com deficiência e neurodivergentes na sociedade.

A concentração está marcada para às 8h30, no Portal de Vinhedo, com atividades físicas e culturais, com o Centro Artístico Silvia Prado levando suas alunas-artistas caracterizadas de princesas Disney para encantar as crianças e adultos durante o evento. Além disso, haverá distribuição de bexigas e botons.

A caminhada seguirá do Portal ao Parque Municipal Jayme Ferragut. A expectativa é de um público de aproximadamente 400 pessoas. O evento é realizado pela Motricitá, conta com o apoio da Prefeitura de Vinhedo e de clínicas especializadas da cidade.

“O mês de abril é conhecido como “Abril Azul” por ser dedicado à conscientização sobre o autismo, tendo o dia 02 como o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Nós da CASP participamos voluntariamente de todas as edições da Caminhada, por entender a importância desse movimento em prol de uma sociedade mais justa e inclusiva.”, comentou Silvia Prado.

O encerramento do evento será no Parque Municipal Jayme Ferragut com praça de alimentação, estande da OAB para tirar dúvidas gratuitamente, brinquedos, distribuição de picolés, show inclusivo – O Cantinho do Joe, teatro com a Turma do Tomas e apresentação de dança inclusiva.

A Caminhada da Conscientização do Autismo em Vinhedo

O evento tem como objetivo promover a inclusão de pessoas com autismo e outras condições neurodivergentes. A primeira edição aconteceu na Represa I, durante a Semana Municipal pela Conscientização do Autismo e a segunda foi promovida pelo Centro de Especialidades Integradas de Vinhedo, em 2024, no Portal de Vinhedo. O foco principal da Caminhada do Autismo é sensibilizar a população sobre o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) e combater preconceitos quanto à pessoa com deficiência e neuro divergente.

CASP

O Centro Artístico Silvia Prado – CASP atua no ensino técnico profissionalizante em dança e teatro, com excelência. Crianças, jovens e adultos fazem parte do corpo de casting do CASP, que atua no setor cultural há mais de 10 anos. O Centro Artístico já formou jovens que estão no mercado de trabalho dentro do setor cultural e também proporciona o acesso para jovens de baixa renda por meio de bolsas, editais e outras ações.

SERVIÇO

3ª Caminhada de Conscientização sobre Autismo

Dia: 06/04 (domingo) | Horário: 08h30 às 11h | Participação: Gratuita

Local: Memorial do Imigrante | Av. dos Imigrantes, 605 – Portal, Vinhedo – SP

Acessibilidade comunicacional: LIBRAS | Acessibilidade arquitetônica: SIM