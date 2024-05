Semana da Luta Antimanicomial em Pedreira

Dando início à Semana da Luta Antimanicomial, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Pedreira promoveu na quarta-feira (15/05) uma sessão de cinema exclusiva para os pacientes, contando com a participação do cineasta pedreirense J. Peron.

Durante a sessão, foram exibidos dois filmes: “O Lobisomem de Pedra de Fogo”, de autoria do cineasta, e “Cinema Theodoro & Novo – A História do Cinema em Pedreira” do professor Luiz Francisco Novo, que teve J. Peron na direção.

Para dar continuidade à semana especial, o CAPS Pedreira preparou uma série de atividades voltadas para o entretenimento e integração dos pacientes:

Na quinta-feira (16/05) os pacientes terão a oportunidade de participar de um bingo e logo em seguida poderão soltar a voz no karaokê.

Sexta-feira o dia será marcado por uma gincana no campo municipal seguida por um piquenique ao ar livre.

A Semana da Luta Antimanicomial no CAPS Pedreira foi planejada afim de promover o bem-estar, integração, fortalecer os laços entre usuários e a comunidade, além de ampliar o diálogo sobre a importância da promoção da saúde mental e cidadania, contribuindo para a redução do estigma e a construção de uma sociedade mais justa e solidária, conforme informado pela coordenadora do CAPS – Isabela Gama.