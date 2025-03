Confraria da Dança abre inscrições para residência artística em Campinas

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Residência

Artística “Criação e Criatura – Animália”, promovida pela

Confraria da Dança, grupo sediado em Campinas que acumula 28 anos de

trajetória dedicados à pesquisa, criação e produção artística.

Quatro artistas da cena serão selecionados para integrar o projeto, que

inclui remuneração individual no valor de R$ 3.500,00.

Podem participar artistas maiores de 18 anos, residentes na Região

Metropolitana de Campinas, do estado de São Paulo, com experiência em

dança, espetáculo ou áreas afins, e que queiram mergulhar em um

processo de criação coletiva.

O projeto será conduzido por Diane Ichimaru e Marcelo Rodrigues,

fundadores da Confraria da Dança, tendo como participante convidado o

violeiro e multi-instrumentista João Arruda. Ao longo da residência,

os artistas selecionados irão explorar a animalidade latente em seus

corpos, investigando sua essência humana com a natureza. O resultado

será apresentado ao público em espaço cultural na cidade de

Campinas/SP.

“A residência é uma oportunidade para quem deseja experimentar o

fazer artístico de forma profunda, conectando o corpo com o que há de

mais instintivo na natureza, para dançar sua animalidade

resguardada”, destaca Diane Ichimaru. Marcelo Rodrigues completa: “a

residência é um convite à criação compartilhada, que leva a uma

transformação real, tanto pessoal quanto coletiva”.

A inscrição é gratuita e deve ser feita por meio de formulário, que

pode ser acessado clicando aqui [2] ou também no site

www.confrariadadanca.com.br [3] e no perfil do Instagram

@confraria.da.danca [4]. O prazo é até 29 de abril.

Processo seletivo em duas etapas

A seleção será realizada em duas etapas. Na primeira etapa serão

avaliadas as respostas do formulário de inscrição. O resultado será

divulgado em 04 de maio de 2025 e até 20 pessoas serão convidadas para

a segunda etapa, que ocorre no dia 08 de maio, das 9h às 12h, com uma

vivência coletiva na sede da Confraria da Dança, além de entrevistas

agendadas individualmente. O resultado será divulgado em 16 de maio de

2025.

A residência será entre os meses de junho, julho e agosto de 2025, na

sede da Confraria da Dança, em Campinas. Terá carga horária total de

72 horas, dividida em 24 encontros de três horas cada.

Esta ação integra projeto da Confraria da Dança, contemplado pelo

Programa FUNARTE de Apoio a Ações Continuadas 2023.

Conheça um pouco mais dos artistas que vão conduzir a residência

artística

Diane Ichimaru: Bailarina, coreógrafa, dramaturga, diretora de cena e

artista plástica. Premiada pela APCA em 2009 na categoria

criadora-intérprete em dança, iniciou sua carreira profissional em

1983. É bacharel em Dança pelo Instituto de Artes da UNICAMP e uma das

fundadoras da Confraria da Dança, onde atua desde 1996 em criações

autorais, cenografia, figurino, ilustração e criação gráfica.

Marcelo Rodrigues: Bailarino, iluminador e produtor artístico. Também

fundador da Confraria da Dança, desenvolve suas pesquisas e criações

em dança desde 1996, assinando os desenhos de luz dos espetáculos do

grupo e atuando em sua produção artística.

João Arruda: Cantador, violeiro e percussionista, é um trovador

dedicado à cultura musical dos povos da América Latina. Atua como

arranjador, produtor musical e compositor de trilhas sonoras para

espetáculos, filmes e documentários. Tem CDs solo gravados e participa

ativamente de projetos que valorizam e recriam a música popular

brasileira e latino-americana.

Serviço:

Processo seletivo para a Residência Artística “Criação e Criatura

– Animália”

Inscrições gratuitas: formulário no site www.confrariadadanca.com.br

[3] ou no Instagram @confraria.da.danca [4]. O formulário também pode

ser acessado no link: https://forms.gle/geyhXvyGpdr23k7a9

Período de inscrição: de 26 de março até dia 29 de abril de 2025

Resultado seleção 1ª etapa: 04 de maio de 2025

2ª etapa: Vivência coletiva em 08 de maio de 2025 das 9h às 12h e

agendamento de entrevista individual

Resultado dos 4 selecionados para a residência: 16 de maio de 2025

Remuneração individual: R$3.500,00 (sobre o valor bruto ofertado

poderão incidir impostos a serem descontados na forma da legislação

vigente). Informações sobre o modelo de contratação, número de

parcelas e formas de pagamento serão repassadas na etapa de entrevistas

individuais

Duração da residência: carga horária total 72 horas – 24 encontros

de 3 horas cada entre os meses de junho, julho e agosto de 2025.

Local: Sede da Confraria da Dança – Rua Ismael Carlos, 337, Vila

Sônia, Campinas/SP