Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira abre inscrições para Concurso Público

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira (SAAE), está promovendo um novo Concurso Público com o intuito de preencher seis vagas imediatas, além de formar cadastro de reserva. As oportunidades contemplam cargos de níveis fundamental, médio e técnico.

Os cargos disponíveis são os seguintes: Auxiliar de Serviços de Esgoto, Motorista, Atendente Administrativo, Auxiliar Administrativo, Operador de E.T.A. e Casa de Bombas, Operador de E.T.E. e Técnico em Química.

Os profissionais contratados cumprirão jornadas de 36 a 44 horas semanais, recebendo remuneração mensal que varia de R$ 1.510,00 a R$ 2.541,15.

As inscrições podem ser realizadas exclusivamente pela Internet, no período compreendido entre às 10h do dia 5 de fevereiro, até as 16h do dia 19 de fevereiro de 2024, por meio do site da Conscam Concursos. A taxa de inscrição varia de R$ 30,00 a R$ 40,00.

A avaliação dos candidatos será realizada por meio de prova objetiva, agendada para o dia 7 de abril de 2024. As questões de múltipla escolha abordarão conteúdos das áreas de Português, Matemática e Conhecimentos Específicos.

O prazo de validade do Concurso Público será de dois anos, a partir da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período. Para mais detalhes sobre o certame, acesse o edital de abertura publicado no portal da organização.