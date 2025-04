Loja 42 Styles Inova com Ensaio Fotográfico que Transforma Pessoas Comuns em Modelos

A Loja 42 Styles trouxe uma proposta inovadora para Santo Antônio de Posse ao realizar um ensaio fotográfico que colocou pessoas reais da cidade como protagonistas de sua campanha. A ação, com o slogan “42 transforma pessoas comuns em modelos”, foi um grande sucesso, gerando repercussão positiva e movimentando a cidade.

Com foco na valorização da autenticidade e na quebra de padrões tradicionais de publicidade, a campanha deu destaque a moradores locais, promovendo representatividade e trazendo uma nova abordagem para a moda na cidade. O empresário Rodolfo Lobo, foi o responsável pela ação.

O ensaio fotográfico atraiu curiosidade e gerou um burburinho nas redes sociais e entre os munícipes, que elogiaram a iniciativa. Segundo Lobo, “nosso objetivo é mostrar que todo mundo pode brilhar, e que a publicidade pode ser feita com gente real, com impacto de marca”.

Com essa ação, a Loja 42 Styles e Rodolfo Lobo demonstraram que a inovação pode ser impulsionada pela conexão genuína com o público, fazendo com que pessoas comuns se tornem as verdadeiras estrelas da campanha.