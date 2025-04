Amparo sedia Copa São Paulo de Ciclismo no domingo

No domingo, 27, Amparo será sede da Copa São Paulo de Ciclismo, maior campeonato sistematizado por etapas do Brasil. A competição chegou a sua 16ª temporada integrando os eventos comemorativos dos 100 anos da Federação Paulista de Ciclismo. A competição contará com categorias de ciclistas de 11 a 65 anos, divididos por classes e faixas etárias.

Em 15 temporadas realizadas, a Copa São Paulo de Ciclismo ajudou a construir um legado para o ciclismo brasileiro, exportando alguns dos principais ciclistas da atualidade do país para as melhores e equipes nacionais e também internacionais, e integrantes da Seleção Brasileira, como Lauro Chamam, José Reginaldo Cardoso (in memoriam), Ruan Santana Guilen (Portugal), Marcos Levy da Matta (Espanha), Victor César de Paula, o Vitinho (Portugal/Espanha), Lucca Marques Batatinha (vice-campeão Mundial Junior de Pista – Prova por pontos), João Pedro Rossi, Ana Paula Finco Silva – Paulinha, entre outros.

Para a realização da prova, as avenidas Carlos Burgos e Raul de Oliveira Fagundes e as pontes da avenida da Saudade e Portugal estarão interditadas das 8 às 13h30.