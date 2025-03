Santo Antônio de Posse recebe Congresso Técnico 2025 de Bandas e Fanfarras

O Centro Múltiplo do Idoso de Santo Antônio de Posse foi palco, no último dia 23 de março, do Congresso Técnico 2025 de Bandas e Fanfarras. O evento foi organizado pela Associação Paulista de Fanfarras e Bandas (APFAB) e contou com o apoio da Liga Brasileira de Bandas e Fanfarras (LBF).

Um dos momentos marcantes do encontro foi a entrega do certificado de “Cidade Amiga das Bandas e Fanfarras” ao prefeito de Santo Antônio de Posse, Ricardo Cortez. O título reconhece a valorização da cultura musical no município e o incentivo ao desenvolvimento de bandas e fanfarras locais.

Sobre a Associação Paulista de Fanfarras e Bandas (APFAB)

A APFAB é uma entidade que promove e regulamenta a atividade de bandas e fanfarras no estado de São Paulo. Seu objetivo é incentivar a prática musical em escolas, instituições e comunidades, oferecendo suporte técnico e promovendo competições e eventos culturais.

Sobre a Liga Brasileira de Bandas e Fanfarras (LBF)

A LBF é uma organização de âmbito nacional que busca fortalecer e difundir o movimento de bandas e fanfarras no Brasil. A entidade atua na organização de campeonatos, na capacitação de profissionais e na criação de oportunidades para os músicos envolvidos na área.

O que é o título “Cidade Amiga das Bandas e Fanfarras”?

O reconhecimento de “Cidade Amiga das Bandas e Fanfarras” é concedido a municípios que demonstram compromisso com a cultura musical, oferecendo suporte a projetos de formação e desenvolvimento de bandas e fanfarras. O título simboliza a importância da música como ferramenta de inclusão social e educacional.