Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira divulga balanço das atividades desenvolvidas em Fevereiro de 2020

O Departamento Operacional do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira (SAAE) encaminhou, ao prefeito Hamilton Bernardes Junior, o relatório dos serviços desenvolvidos no mês de Fevereiro de 2020. No total foram efetuadas 499 ações pelos técnicos da Autarquia.

O diretor operacional Nelson Antonio Cremasco informou que foram consertados 48 vazamentos na Rua; 55 vazamentos em Calçada; 72 vazamentos de Cavalete; Foram efetuadas 37 trocas de Registro; Atendidas 10 faltas de Água e outras 7(sete) por pouca pressão; 7(sete) ligações de Água; 5(cinco) mudanças de Hidrômetro; 92 viagens com o Caminhão Pipa e 1 (um) acompanhamento de obra.

No setor de Esgoto foram registrados os seguintes atendimentos: 119 desobstruções de Esgoto; 3(três) novas ligações e 43 limpezas de Fossa.

Para solicitação de serviços, a população deve entrar em contato pelo telefone: (19) 3853-3105. A sede do Departamento Operacional está localizada na Rua Padre Alexandrino do Rego Barros, nº 200, Vila Santo Antônio.