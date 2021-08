Serviço de Acolhimento já apresenta resultados positivos

Há mais 20 dias em atividade junto à população em situação de rua, o SOS Cristão – antigo albergue – tem atingido ótimos resultados. Mesmo com pouco tempo de atuação no Município, o serviço já disponibiliza 15 vagas. Deste total, 13 vagas estão preenchidas no momento com pessoas que querem deixar de viver nas ruas e, por isso, ficam na Casa de Acolhimento onde recebem todo o suporte necessário para a reinserção na sociedade.

“A Casa de Acolhimento é transitória e buscamos conscientizar a todos que eles estão aqui de passagem, em busca de uma vida mais digna. Aqui eles têm onde dormir, comer e tomar banho, mas não é só isso. Nós damos o suporte para questões de saúde, acompanhamento junto ao CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), providenciamos documentos, dentre outros”, explicou a assistente social Fernanda Ruth Marcineiro.

Nas últimas semanas, quando as temperaturas caíram, o número de pernoites aumentou entre a população em situação de rua. De sexta para sábado passado, por exemplo, cinco pessoas procuraram o SOS Cristão para não passar a noite na rua. Além disso, o trabalho de busca ativa foi intensificado. “Estamos conversando com eles, oferecendo ajuda e acolhida. Nem sempre o trabalho de convencimento é rápido e, alguns, ainda se negam a sair das ruas. Mas, vamos continuar insistindo com o suporte da Secretaria de Assistência Social e da Guarda Civil Municipal” comentou Fernanda.

Durante a permanência da Casa de Acolhimento, as pessoas em situação de rua recebem atendimento individual, participam de assembleias uma vez por semana, assim como de rodas de conversa. A equipe de assistentes sociais ainda faz um trabalho paralelo, para tentar resgatar o vínculo familiar.

“Estou muito feliz aqui. Eles estão me ajudando a tirar meus documentos para que eu possa receber auxílio e sair da rua”, declarou Pedro Roberto.

“Fui muito bem acolhido aqui. A comida é boa, os profissionais são ótimos e, se não fossem eles, eu estaria passando fome e frio. O serviço é muito bom pra gente mesmo”, comentou Gilson Alves Batista.

Pets

Enquanto isso, até mesmo os Pets das pessoas em situação de rua são bem-vindos. O Duque se tornou o mascote da Casa de Acolhimento. O cão acompanha seu dono na SOS Cristão e já recebeu doação de ração e, em breve, será castrado.

Doações

Quem quiser ajudar o SOS Cristão, todo tipo de doação é bem-vinda. Alimentos, produtos de limpeza, roupas, dentre outros podem ser doados diretamente na Av. Padre João Vieira Ramalho, 450, no Mirante.

Quem preferir, pode ligar e informar sobre a doação que a equipe do próprio SOS Cristão providencia a retirada dos itens. Os telefones para contato são o (19) 99847-6035 e o (19) 99722-9503.