Servidores do Hospital Municipal comemoram alta de colega de trabalho curado do coronavírus

A manhã desta quarta-feira, 19, foi marcada por alegria e emoção no Hospital Municipal com a alta do servidor Anderson Alexandre Leme, 48 anos, que atua no Almoxarifado e estava desde o dia 31 de julho internado por complicações do coronavírus (Covid-19).

Sua saída após 20 dias internado – alguns deles na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) – foi comemorada por todos os colegas de trabalho de diversos setores. Surpreso e muito emocionado, Leme agradeceu a homenagem. “Não tenho nem palavras para expressar o carinho por vocês. A bondade e a humanidade de vocês me ajudaram muito”, disse ainda no corredor do Setor Covid e falando diretamente aos servidores da linha de frente do combate à doença.

Na saída do hospital ele também recebeu o carinho de servidores do setor administrativo. “Muito obrigada por tudo, pela força, oração e carinho de cada um de vocês. Isso me ajudou muito naquelas horas mais difíceis e foi o que proporcionou eu estar aqui de volta. Não tem preço que pague pelo carinho de vocês, por esse amor que tenho por vocês também, pela nossa família do Hospital Municipal, formada por gente que luta e é batalhadora como somos”, agradeceu emocionado.