SESC E PREFEITURA TRAZEM PARA SANTO ANTÔNIO DE POSSE A EXPERIÊNCIA DO BEISEBOL

Em parceria com o Circuito Sesc de Esportes, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e o Departamento de Esportes e Lazer, traz para Santo Antônio de Posse uma vivência e experiência com o Beisebol. A iniciativa acontecerá no domingo, 21 de janeiro, das 10h às 16h, no Campo Municipal José Ferreira Neto.

Surgido no século XIX, o beisebol é um esporte praticado por duas equipes de nove jogadores, que, alternadamente, ocupam as posições de ataque e defesa. O objetivo é pontuar batendo com um bastão em uma bola lançada e depois correr pelas quatro bases do campo. A modalidade será apresentada à população através de infláveis de rebatida, precisão de arremesso e medidor de velocidade de arremesso.

Realizado desde 1995, nos meses de janeiro e fevereiro, o Circuito Sesc de Esportes tem o objetivo de sensibilizar a comunidade para a importância da continuidade das práticas esportivas e atividades físicas.

SERVIÇO

• Dia 21/1, domingo, das 10h às 16h

• Campo Municipal José Ferreira Neto

(Rua Amaro Ortiz de Campos, 415 – Vila Esperança)