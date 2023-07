Shopping Parque das Bandeiras sediará dois Torneios de Just Dance na exposição Press Start Expo & Games

A mostra interativa de videogames servirá de palco para as competições nos dias 22 e 23 e 29 e 30 de julho com premiação para os três mais bem colocados

Campinas, julho de 2023 – O Shopping Parque das Bandeiras sediará nos dias 22 e 23 e nos dias 29 e 30 de julho dois Torneios de Just Dance que ocorrerão na exposição Press Start Expo & Game, das 13h às 21h. Cada competição ocorrerá em um final de semana, com as seletivas acontecendo aos sábados, e as finais aos domingos, com premiação simbólica para os três mais bem colocados no ranking final. As vagas para as seletivas serão limitadas à 32 competidores. O evento está localizado no piso L2 – em frente à Kalunga – e terá o valor de inscrição de R$20, que já estão abertas pelo aplicativo do Shopping Parque das Bandeiras.

O Just Dance é um jogo eletrônico que mistura movimentos corporais com o ritmo da música, fazendo os competidores remexerem o corpo ao som de grandes sucessos musicais nacionais e internacionais. Através de uma tela e um sensor de movimento, os competidores recebem a instrução de qual passo fazer para arrasar nas danças. Os jogadores são julgados numa escala de classificação de acordo com a precisão dos seus movimentos em comparação com os outros competidores. Cada passo é contabilizado para gerar a pontuação final.

O console utilizado para as competições será o Xbox One + Kinect e os jogos disponíveis serão: Just Dance 2020, para as classificatórias dos sábados e Just Dance 2021 e 2022 nas finais que ocorrerão aos domingos. Os participantes deverão vir com roupas claras, por conta do sensor de movimentos.

Para o gerente de marketing do Shopping Parque das Bandeiras, Marcus Sanabria, “O Just Dance é um sucesso na Press Start. O público adora essa conexão que o videogame, a música e a dança geram. Sediar esse torneio será uma experiência incrível para nós do shopping, para os frequentadores que poderão assistir as danças, e sem dúvidas, um momento de muita diversão para os competidores”, finaliza.

As inscrições serão realizadas até a data do evento ou enquanto durarem as vagas. A confirmação da inscrição será feita no dia do evento na bilheteria. Caso o competidor inscrito não compareça e/ou não efetue o pagamento da confirmação de inscrição, a sua vaga será disponibilizada para a fila de espera do torneio.

A Press Start Expo & Games, evento que reúne o melhor do universo gamer e celebra os 46 anos da chegada dos videogames no Brasil. Apresentando grande parte dos consoles lançados no país desde 1977, o público tem à disposição 18 estações com diversos títulos para os visitantes se divertirem.

O horário de funcionamento é a partir das 13h todos os dias. O valor da entrada por pessoa é de R$ 40 durante a semana e R$ 60 aos finais de semana. Os visitantes podem obter o desconto de 50% nos ingressos pelo aplicativo do shopping. Basta se cadastrar, clicar em “eventos”, selecionar o Press Start e resgatar o cupom dentro da aba. O cupom, que será validado posteriormente, deve ser apresentado na bilheteria do evento.

Shopping Parque das Bandeiras

O Shopping Parque das Bandeiras oferece uma experiência única aos seus clientes com o seu espaço aconchegante e charmoso. Com mais de 200 opções de lojas e 30 de alimentação, o Bandeiras reúne o melhor do entretenimento e lazer, além de 06 salas de cinema com uma das maiores telas da cidade, que exibem a cada semana os melhores filmes em cartaz.

Com 42 mil m² de espaços para lojas, distribuídos em um terreno de mais de 340 mil m², e localizado em um ponto estratégico da cidade de Campinas, ele movimenta a região por meio dos seus serviços atrativos e variedades de eventos gratuitos. Em 2021, o empreendimento inaugurou o Quintal do Ban, área ao ar livre com gastronomia local, entretenimento, murais instagramáveis, Pet Park e Play Kids. Tudo para receber toda a família com uma experiência inesquecível.