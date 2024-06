SHOWS DA 49ª CAVALARIA ANTONIANA LEVAM MAIS DE 3 MIL PESSOAS AO PARQUE SANTA MARIA

Mais de 3 mil pessoas passaram pelo Parque Santa Maria, na tarde deste domingo, dia 23 de junho, para acompanhar as apresentações musicais da 49ª edição da Cavalaria Antoniana de Jaguariúna. O evento abriu as comemorações dos 70 anos de emancipação do município, a serem completados no dia 12 de setembro.

Centenas de cavaleiros e amazonas participaram da Cavalaria pela manhã, com saída e retorno na Fazenda da Barra. A tarde foi reservada para a parte mais festiva do evento, no Parque Santa Maria.

As apresentações da Orquestra de Violeiros do Jaguary, da dupla Rafa & Bordotti, do cantor Lello e da banda US Rurais animaram a plateia presente.

Fotos: Ivair Oliveira