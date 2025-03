Sia Santa abre inscrições para Núcleo de Dramaturgia – Aprimoramento artístico cultural, em Campinas

O projeto foi contemplado no edital LPG 23/2023. As vagas são limitadas. As inscrições são

gratuitas e devem ser feitas via whatsapp – Encontros começam no dia 18 de março!

Para fazer a inscrição e participar do projeto de criação do Núcleo de dramaturgia para

aprimoramento artístico cultural na cidade de Campinas, entre em contato com a Sia Santa

pelo Whatsapp (19) 97413-7320. Os encontros virtuais acontecem entre os dias 18 de março e

20 de maio de 2025, sempre às terças-feiras, por meio da plataforma Google Meet. A vivência

presencial será marcada e informada ao grupo no decorrer dos encontros online.

Com 10 encontros virtuais de até uma hora e meia de duração e duas leituras dramáticas ao

vivo, transmitida do palco do Teatro Sia Santa, em Campinas, o projeto está com 30 vagas

abertas com possibilidade de inscrição para lista de espera ou vaga suplente.

A proposta central é criar um ambiente de troca e compartilhamento de conhecimentos, em

que os participantes desenvolvam a arte da escrita dramatúrgica.

Assinam a coordenação do projeto os dramaturgos Bruno Fantini, Cícero Edno e Walter

Paiva. O objetivo é criar um espaço de orientação e mentoria para um grupo diversificado de

até 30 pessoas da área das artes cênicas e entusiastas da literatura cênica. Promover o

aprimoramento artístico-cultural na região é outra meta do projeto.

Vivenciar conteúdos literários e estimular o desenvolvimento de novos talentos interessados

na arte da escrita dramatúrgica faz parte do que o projeto propõe. Além disso, implementar

sistemas e estratégias que favoreçam a concepção de novas obras teatrais é visto como uma

consequência após todos os encontros do projeto.

“Este projeto assume a responsabilidade de ampliar o conhecimento de seus participantes e

colaboradores nesta área específica das artes, contribuindo para a formação e evolução de

novos profissionais”, afirma Bruno Fantini.

Divididos em três ciclos distintos: Leitura e Análise de Obras Teatrais; Criação e Leituras; e

Leitura Dramática Final e Debate, cada encontro, conduzido por um dramaturgo experiente ,

deve criar um ambiente que estimule a criatividade, promova a produção dramatúrgica de

qualidade e cultive uma comunidade apaixonada pela literatura teatral.

“O projeto também presta uma justa homenagem ao ilustre dramaturgo Jurandyr Pereira,

cujo legado e trabalho notáveis contribuíram significativamente para o crescimento e

enriquecimento das ações empreendidas pela Companhia de Teatro Sia Santa e de outros

grandes nomes do teatro brasileiro”, complementa Cícero Edno.

Por meio do projeto contemplado no Edital Estadual da Lei Paulo Gustavo – LPG 23/2023.

Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de

Cultura, Economia e Indústria Criativas, o projeto de criação do Núcleo de dramaturgia para

aprimoramento artístico cultural na cidade de Campinas compreende dez encontros virtuais

de uma hora e meia de duração cada, dois encontros presenciais de leituras dramáticas com

foco em orientação e mentoria, com troca e compartilhamento de conhecimentos, em que os

participantes desenvolvem a arte da escrita dramatúrgica.

SIA SANTA

A Companhia de Teatro Sia Santa é uma instituição dedicada à produção e promoção de artes

cênicas na cidade de Campinas, SP dirigida por Crispim Júnior e Jorge Fantini, com um

quadro social de mais de 30 artistas cooperados. Com um teatro próprio e infraestrutura para

oficinas e outras frentes de trabalho no setor cultural, a Sia Santa está no mercado há mais de

52 anos tendo produzido mais de 60 espetáculos, para todas as idades. A companhia se

destaca por suas iniciativas voltadas para o desenvolvimento da comunidade artística local.

Entre títulos e honrarias, recebeu o prêmio APCA, Troféu Imprensa, Prêmio APTC,

Mambembe, Aluízio Magalhães, entre outros. Em 1993 foi reconhecida como Órgão de

Utilidade Pública pela Lei Municipal 7523/93. A SIA SANTA mantém em cartaz um

Repertório com 19 espetáculos, sendo: 9 infantis, 6 corporativos, 2 juvenil-adulto, 1 auto de

natal e 1 show infantil. É um verdadeiro “festival de teatro para todas as idades e gostos”. A

Sia Santa também cria, produz, desenvolve e instala projetos de ambientação cenográfica para

eventos, além de criar e produzir teledramaturgia sob encomenda.

SERVIÇO

Núcleo de dramaturgia para aprimoramento artístico cultural

Inscrições: Gratuitas

Encontros Online

Dias: de 18 de março a 20 de maio, às terças-feiras

Horário: 19h| Local: Plataforma Google Meet

Vivência Presencial e Transmissão ao vivo pelo youtube

Datas e horário: serão definidas nos encontros online

Local: Teatro Escola Sia Santa | R. Sebastião Paulino dos Santos, 32 – Parque Santa Bárbara –

Campinas/SP

Acessibilidade comunicacional: LIBRAS

Mais informações: agenda@siasanta.art.br | (19) 97413-7320 | https://www.siasanta.art.br/index.html