Sinfônica faz prévia de Festival de Inverno em ensaio aberto

Evento será no Teatro Castro Mendes, às 10h30, com entrada solidária de doação de 1kg de alimento não perecível

Quer saber o que a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas apresentará no Festival de Inverno de Campos do Jordão deste ano? Haverá ensaio aberto ao público na próxima sexta-feira, 28, às 10h30, no Teatro Municipal Castro Mendes. O ensaio é aberto, gratuito, mas pede-se a doação de 1kg de alimentos não perecíveis para o Banco de Alimentos da Prefeitura.

O ensaio aberto terá o mesmo repertório que será interpretado no festival reconhecido como o maior e mais tradicional evento de música clássica da América Latina. A Sinfônica de Campinas se apresentará no dia 29 de julho, às 16h, no Parque Capivari.

O concerto tem o nome de “Tarde Espanhola” e a regência é do maestro Carlos Prazeres, contando com a presença da mezzo soprano Ana Lúcia Benedetti. A Sinfônica executará duas das obras mais importantes do compositor e pianista espanhol Manuel de Falla (1876-1946): El Sombrero de Três Picos, suítes 1 e 2 e El Amor Brujo, encerrando o concerto com a obra de Nikolai Rimsky-korsakov: Capriccio Espagnol, Op.3.

Sobre o Festival

O Festival de Inverno de Campos do Jordão chega à sua 53ª edição em 2023. É promovido pela Fundação Osesp, pela Prefeitura de Campos do Jordão e pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativa.

Sobre Ana Lúcia Benedetti, mezzo soprano

Brasileira, natural de São Paulo, estudou piano no Conservatório de Música Ars et Scientia e é bacharel em Canto pela Faculdade Mozarteum na classe de Francisco Campos Neto. Estudou também com Hildalea Gaidzakian, Marcos Thadeu, Regina Elena Mesquita, Mo. Gabriel Rhein-Schirato e Eliane Coelho. Desde 2010, obtém orientação vocal de Isabel Maresca.

Ana Lúcia tem seu talento premiado em vários concursos no Brasil. Compromissos recentes incluem Sinfonia nº 8, de Mahler, no Theatro Municipal de São Paulo; Sinfonia nº 2, de Mahler, com a Orquestra Filarmônica de Goiás; Il Matrimonio Segreto, de D. Cimarosa (Fidalma), e Rückert-Lieder ,de Mahler, no Theatro São Pedro.

Serviço

Evento: Ensaio Aberto da OSMC

Dia: 28/7 (6ª feira)

Hora: 10h30

Local: Teatro Municipal Castro Mendes

Entrada: 1 quilo de alimento não perecível

Estacionamento gratuito: Estação CulturaEvento: Apresentação da OSMC no Festival de Inverno de Campos do Jordão

Dia: 29/7 (sábado)

Hora: 16h

Local: Parque Capivari – R. Eng. Diogo José de Carvalho, 1291

Capivari, Campos do Jordão

Crédito Foto: Firmino Piton