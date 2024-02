Sistema de osmose reversa do Centro de Hemodiálise de Itapira entra em funcionamento

Considerado o coração do Centro de Hemodiálise, o sistema de osmose reversa do novo serviço municipal entrou em operação nessa quinta-feira, 15, e permanecerá em funcionamento em tempo integral para garantir a qualidade adequada da água que será utilizada nos procedimentos.

Na prática, o sistema de osmose reversa utiliza água do mais alto nível de pureza e isenta de bactérias e minerais para fazer a filtragem do sangue dos pacientes com insuficiência renal. Em cada sessão de quatro horas, cada paciente utiliza cerca de 160 litros dessa água, sendo pelo menos 120 para o procedimento e mais cerca de 40 para a limpeza dos filtros.

O início antecipado desse sistema complexo – que é composto por diferentes tipos de filtros, bombas, lâmpadas ultravioletas e reservatório – se deve ao fato da necessidade de garantir o tratamento adequado da água e respectivas análises físico-químicas feitas por laboratórios especializados em atendimento a todas as normas técnicas vigentes.

“Estamos dando início ao funcionamento do sistema de tratamento de água que irá alimentar nossas máquinas do Centro de Hemodiálise. No dia 19 haverá a coleta das amostras de água para análise e no dia 26 a empresa irá conectar as máquinas de hemodiálise ao sistema de água”, explicou o prefeito Toninho Bellini.

A previsão é que as diálises no Centro de Hemodiálise de Itapira sejam iniciadas na primeira quinzena do mês que vem. Enquanto isso, as equipes de enfermagem seguem em treinamento e as equipes multidisciplinares realizam as visitas aos pacientes que hoje fazem o tratamento fora do município.